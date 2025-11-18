Amazonは、11月24日0時からスタートする「Amazon ブラックフライデー」と、21日0時からスタートする「先行セール」の注目セール、キャンペーンを発表した。特設ページでは、Fire TVシリーズやFireタブレットのセール価格も告知されており、10月に発表されたばかりの「Fire TV Stick 4K Select」が50％ OFFの3,980円になると予告されている。

今年のAmazon ブラックフライデーは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」がテーマ。開催期間は24日0時から12月1日23時59分までの8日間で、好評だという先行セールも21日0時から23日23時59分までの3日間に渡って行なわれる。

「Fire TV Stick 4K Select」は50％ OFFと予告されている

Fire TVシリーズでは、「Fire TV Stick HD」が50％ OFFの3,480円、「Fire TV Stick 4K Plus」が40％ OFFの5,980円で販売予定。Fireタブレットシリーズでは「Fire Max 11」が29％ OFFの24,980円から、「Fire HD 10」が45％ OFFの10,980円から、「Fire HD 8」が50％ OFFの7,990円から。

Amazonデバイス以外では、MLA(マイクロレンズアレイ)採用有機ELパネルのLGゲーミングモニター「45GX950A-B」やハイセンスのミニLED×量子ドットテレビ65型「65E7N PRO」などのセールが予告されている。

注目セールとしては、毎年好評だという「Amazon Beauty Collection Box」に加えて、新たにセルフケアに使える日用品、飲料・食料品のCollection Boxも登場する。すでに予約を受け付けており、21日0時から販売開始。

Collection Boxは、男性の身だしなみをトータルサポートする「男の身だしなみセット」、今注目の韓国ブランドアイテムを集めた「ときめきを発見 トレンドハンター韓国コスメセット」、日常の食卓からおもてなしまで幅広いシーンで活用できる商品を集めた「食卓の愉しみ プレミアムセレクション」など計7種で、いずれも数量限定。

Amazon Mastercard新規入会でポイント。ネットスーパーでもセール

さらに期間中にAmazon Mastercardへ新規入会すると2,000ポイント以上がプレゼントされるキャンペーン、Amazon以外のECサイトでの買い物に使えるAmazon Payのキャンペーンなども実施。Amazonネットスーパーでのセール・キャンペーンも行なわれる。

Amazon Mastercardでは、11月14日10時30分～12月1日23時59分の期間中に新規入会した人に、新規入会ポイント(2,000ポイント～/プライム会員は4,000ポイント～)をプレゼント。さらにAmazon Mastercardを初めて使ったプライム会員には、初回利用分としてさらに4,000ポイント(期間限定ポイント)がプレゼントされる。

Amazon Payではふたつのキャンペーンを実施。初めての利用で最大20％還元、1年以上利用がない人にも最大10％還元されるキャンペーンと、Amazon Payで5,000円以上支払うと抽選で期間中の利用額全額(上限10万円)が当たるキャンペーンが行なわれる。詳しくは特設ページまで。

Amazonネットスーパーの各ストアでは、24日0時から12月1日23時59分まで「ブラックフライデー 特選セール」として、生鮮食品や惣菜、年末年始の食卓を彩る高級食材、まとめ買いに適した日用品などを特別価格で販売する。ネットスーパーでも21日0時より先行セールが行なわれる。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください