１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５５７ドル安 ハイテク株売られる １７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５５７ドル安 ハイテク株売られる

リンクをコピーする みんなの感想は？

１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５５７．２４ドル安の４万６５９０．２４ドルと３日続落した。ＡＩ関連企業による巨額投資の成果を巡る懸念がくすぶるなか、ハイテク関連株に対する売りが続き、リスク回避ムードが強まった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やシェブロン＜CVX＞が売られ、ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が軟調。アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が下値を探る展開となったほか、デル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅安となった。半面、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞がしっかり。ズィム・インテグレイティッド・シッピング・サービシズ＜ZIM＞やチューイー＜CHWY＞、ＣＦインダストリーズ・ホールディングス＜CF＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は１９２．５２ポイント安の２万２７０８．０７と反落した。エヌビディア＜NVDA＞やアップル＜AAPL＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が冴えない展開。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やクアルコム＜QCOM＞が株価水準を切り下げ、カナディアン・ソーラー＜CSIQ＞やＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が急落した。一方、アルファベット＜GOOG＞とテスラ＜TSLA＞が値を上げ、ザイムワークス＜ZYME＞やジャズ・ファーマシューティカルズ＜JAZZ＞、クオンタム・コンピューティング＜QUBT＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS