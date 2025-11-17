ブランディングテクノロジー<7067.T>は１７日の取引終了後、Ｅｎｊｉｎ<7370.T>と資本・業務提携を行うと発表した。ブランドＴのデジタルブランディング、マーケティング施策とＥｎｊｉｎのＰＲ戦略をパッケージ化した中堅・中小企業向け新サービスを開発・提供する。顧客の相互紹介や共同でのセミナー企画などに取り組み、ブランド認知の獲得から集客の改善までワンストップで支援する体制を構築する。



提携に当たり、ブランドＴはＥｎｊｉｎを割当先として自己株式２万５９００株（発行済み株式総数の１．６２％）を１株１０００円で処分するほか、木村裕紀社長が代表を務める企業が保有するブランドＴ株２万２２００株を市場外の相対取引により、Ｅｎｊｉｎに譲渡する。Ｅｎｊｉｎの持ち株比率は３．００％となる予定。ブランドＴは２５９０万円を調達し、新サービスの共同開発・提供や営業体制の強化、広告宣伝費用などに充当する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS