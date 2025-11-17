１１月２７日付で東証グロース市場に新規上場予定のＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>の公開価格が、仮条件（３０００～３１３０円）の上限である３１３０円に決定した。



同社は、「ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ」ブランドの紳士服、婦人服、子供服などのカジュアル衣料や装飾雑貨の製造・販売が主な事業。さまざまな著名人や企業ブランドなどとのコラボレーションによりブランド価値を更に向上させ、値引きを一切行わない販売政策を採用しているのが特徴。公募株式数９３万１４００株、売出株式数４７４万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し８５万７００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS