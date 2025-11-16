「課題をChatGPTに解かせた友人に成績ボロ負け」現役東大生30名に聞いて判明した「AI全任せ大学生」の実態
AIが人間の仕事を奪う。
さまざまな産業から人がいなくなり、機械に置き換えられていく。
かつては夢物語だった幻想も、ここ数年で一気に現実味を帯びてきました。
AIの波は学生にも容赦なく襲いかかります。先日、Xにて「必死に勉強してもAIの出した成果物のほうが出来がよい。勉強をする意味があるのだろうか」と嘆いた大学生のツイートが物議を醸しました。
大学でも、生成AIは問題になっています。
「AIが生成したであろうレポートであふれている」と嘆く大学教員の数は多い。私はこれまで「そんなものを使うのは、自分で書けない人なのだろう」と考えていましたが、今回東大生30人にインタビューしたところ、なんと東大ですら横行している現実が明らかになりました。
東大生の考える「AI利用の是非」について迫ります。
◆AI問題は東大ですら「あるある」に
今回話を聞いた東大生たちは、ほぼみんな一様に「大学の課題レポートをAIに任せる/任せる人を知っている」と回答しました。
「一年の時は真面目に出された課題やレポートを全部なけなしの頭で悩みながらこなしていたのですが、ある英語の授業ですべての課題とレポートをGPTに解かせた友人に成績ボロ負けした時はさすがに無力感がありました」（前期教養学部Tさん）
「評価軸が課題だけである場合は特に、AI全任せの方がいい成績が来てしまうことなんて往々にしてあります。評価軸をレポートではなく試験にする、出席も加味するなども方法の一つかもしれません」（前期教養学部Iさん）
「正直、研究室内でもAI利用が横行していて焦りを感じている。自分自身簡単なレポートはAIに任せてしまうが、『ChatGPTに聞いたんですが〜』などと話を始める人も東大内でよく見ますね。ファクトチェックしているのかな、と疑問が生じますが、怖くていつもスルーしています」（理系修士Sさん）
日本トップクラスの大学である東大生すら、AIに振り回されている現実。
「自分自身もAIを使って課題をこなしている」と答えた方も少なくない中、共通して持ち上がった解決策は「勉強させたいのなら、AIが利用できない環境に置くしかない」でした。
つまり、レポートを廃止して、実地でのペーパーテストによる評価に統一しなければ、究極的に勉強させることはできないというのです。
◆肩身が狭くなるのはどんな人？
元ツイートのように「勉強をする意味があるのか？」と問い直したくなりますが、これについても東大生たちは答えを持っていました。
「AIを使えるか否かは、一種の能力だろうから、それはそれで評価してもよいでしょう。これまで『努力』と称えられてきたものは価値を失い、AI時代に求められる新たな努力の形が出現してきたように感じます」（前期教養学部Hさん）
「今後AIが広まるほどに、『知識詰込み』の価値はなくなるでしょう。知識ばかり持っている人は、どんどん肩身が狭くなるはず。
ただ、博識さや教養とは、豊潤な知識の下に生まれるものでしょうし、知識が無駄というわけではない。あくまで『どう知識を使うか』など思考力や非認知能力的な側面が、強く求められるようになるのではないでしょうか」（前期教養学部Iさん）
「私は勉強もしつつAIも使いますが、友人たちを見ても、ある程度勉強している人ほど前提知識が多いからかAIの使い方もうまい。
AIに100%依存してしまうと『答えを見て丸写ししている人が表面だけ成績が良くなる』みたいな話になってしまいますから、自分で勉強しつつ、ツールとしてAIを使える人だけが生き残れるのでしょうね」（前期教養学部Nさん）
◆「AIで楽するだけ」の人も未来はない
