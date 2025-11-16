【勝利の女神：NIKKE リトルマーメイド Abyss Flower】 2026年12月 発売予定 価格：37,400円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Hobby sakuraより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE リトルマーメイド Abyss Flower」。こちらは、Level Infiniteが運営するゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「リトルマーメイド」を立体化したものだ。

今回は、リトルマーメイドが特別コスチューム「アビスフラワー」を身につけた姿で再現されている。まさに、海の中に漂っている人魚のようなファンタジー感あふれる作品に仕上がっており、いつまでも眺めていたくなるような魅力がある。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約240mmだ

水の中に漂っているかのように、長い髪が揺らめいているのが印象的なこちらのリトルマーメイド。この髪の色も、紺色から青、紫へと美しいグラデーションが掛かっており、ファンタジックな見た目になっている。

この髪型は、ツノのような部分もあればドリルのようにとがっているところもあるなど、かなり個性的なスタイルになっている。また、髪のあちらこちらに、白くて丸いアクセサリーのようなものが多数つけられているところも面白い。口を少しだけ開けて、黄色く大きな瞳でこちらに微笑みかけているような表情もキュートだ。

まるでこちらを見つめているかのようだ

髪型はかなりユニークだ

後ろから見ると、このように髪が広がっている

リトルマーメイドが身につけている衣装は、中央がシースルーのように透けて見えるような作りになっており、おへその形もしっかりとわかる。細かいラインが描かれているほか、アクセサリーなどの装飾も丁寧に作り込まれており、見た目も華やかだ。

上半身はやや露出度が高めだ

衣装の腕の部分にも細かいデザインが施されている

キラキラとしたアクセサリーがつけられているなど、かなり細かく作り込まれている印象だ

腰のあたりからは、ひらひらとした羽衣のような衣装をまとっており、こちらはクリアパーツを採用することで素材感を出している。台座部分はサンゴがつけられているなどほぼジオラマ風になっており、衣装と見事に融合しているように見える。

スラリと伸びた白い脚が美しい

台座部分もなかなか賑やかだ

よく見るとサンゴもつけられている

こちらの「勝利の女神：NIKKE リトルマーメイド Abyss Flower」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。通常版のほか、缶バッジが付属した豪華版やA2クリアポスターが付属したあみあみ限定特典付きもラインナップされているので、予約するときはこちらもチェックしておこう。

【フォトギャラリー】

(C)SHIFT UP Corp.