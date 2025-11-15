¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬26ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄÄù¤á¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤Î¡È¤ª¤Þ¤±¡ÉÉÕ¤¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ11¡½4´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê26¡áÀ¾Éð¡Ë¤¬15Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤Î9²ó¤òÄù¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²ó¤Î¼ÂÀï¤Ç°Õ³°¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»þ´Öµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤·¤¿¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²á¤®¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÎÉ¤¬¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤é¤³¤Î»î¹ç½é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤È¤â¤¦¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ26ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤âÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¤³¤È¤Ë¾Ð´é¡£1¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ´ü¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Áª¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢²¿·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯2026Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢»î¹ç»þ´ÖÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤ËÅêµå´Ö¤ËÀ©¸Â»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¡£MLB¤Ç23Ç¯¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ÏÊá¼ê¤«¤éµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï15ÉÃ¡£Áö¼Ô¤¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï18ÉÃ°ÊÆâ¤ËÅêµåÆ°ºî¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È1¥Ü¡¼¥ë¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£ÂÇ¼Ô¸òÂå¤Î»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬8ÉÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤Ä½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£MLB¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ó¸ò´¹ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤Ï22Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£