「1.5軍なのにベストメンバー級の仕上がり」ガーナ戦完勝の森保ジャパンに韓国メディアが驚嘆「勢いをさらに加速させた」

南野の先制点で主導権を握った日本は、後半に堂安が突き放して試合を決めた(C)Getty Images

サッカー日本代表は11月14日、豊田スタジアムでの国際親善試合、ガーナ代表戦に臨み2-0で白星を飾った。前半の先制点は南野拓実、さらに後半での追加点は堂安律が決めるなど主力メンバーが得点者に名を連ねるも、若手選手の躍動も目立ったゲームとなった。

【動画】南野拓実の先制弾、堂安律の追加点！2−0快勝を収めたガーナ戦のゴールシーンを見る

ホームの日本は序盤から主導権を握り、16分に相手陣内でボールを奪うと素早い攻め上がりをみせ、最後は佐野海舟のラストパスを受けた南野がネットを揺らした。その後もチャンスを作り続けた日本は60分、相手PA内右サイドから堂安がゴールを決め、リードを広げた。得意の位置から左足を振り抜く、コースを付いた見事なシュートでの得点で、日本はさらに優位に立った。

守備でもガーナに決定機を作らせず日本が試合を進めると、後半途中から森保一監督は交代カードを切り、6人をピッチに送っている。北野颯太、後藤啓介の代表初招集コンビもデビューを飾り、また、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、佐藤龍之介など、同じくA代表キャリアを積み始めたばかりの選手も起用された。ゲームは2点差のまま日本が制しており、ピッチに立った全員が自身の役割を果たし勝利に貢献した。