阪神は１４日、今秋から打者に転向した西純矢外野手（２４）と育成契約を結んだと発表した。背番号は「１２０」。西純は同日に高知県内のチーム宿舎で行われた契約更改に臨み、１５００万減の１５００万円でサインした。（金額は推定）

今年は２月に右肘の手術を受け、１、２軍ともに登板がなく終わった。そして１０月１０日に野手転向を発表。秋季キャンプも野手として日々奮闘している。「リハビリが長かったので、何もできなかった一年」と悔しさもあるが、「すごい一年だったな」と野球人生の転換期にもなった。

野手の練習を始めてから１カ月が経過。「練習はすごい大変ですけど、楽しさを持ちながらできている」と充実の日々を過ごしている。球団からは「やることが多くて大変だと思うけど、ガッツで頑張ってくれ」と言葉をかけられたという。

来季へは「とにかくファームの試合で、スタメンで出られるようになりたい」とまずは一つずつ階段を上っていく。そのためにもオフは重要。「バットを振らないといけないですし、守備練習もなかなか１人じゃできないところもあるので」とキャンプ終了後はＳＧＬなどで追い込みの冬を過ごす。