【高須 美谷子】【吹田 朝子】「俺のそばにいる女はどうせ金が目的だ」国際結婚に失敗した、45歳夫が「モラハラ夫」に豹変…再婚した「タイ人妻」に突きつけた驚愕の「婚姻条件」

3組に1組のカップルが離婚するといわれる昨今。その理由として最も多く挙げられるのが「価値観の違い」だ。今回紹介する英明さんは、国際結婚の末に破局した男性だが、文化風習の違いがはっきりと出るその結婚の在り方を鑑みれば、じつは日本人同士のカップルにも問題点がピタリと当てはまる。

前編＜これは結婚詐欺なのか…45歳日本人夫が、中国人の「美人妻」と結婚して大後悔した理由＞では、超がつくほど倹約家の45歳男性が、15歳年下の中国人美人妻と結婚し、その浪費にわずか3年で離婚した事例をお伝えした。

お金の使い方や経済問題は婚姻関係を継続する上で大きなウェイトを占め、その価値観に歩み寄れない限りは簡単に夫婦関係は破綻する。前回にひきつづき、今回もその実例を取り上げてお伝えしてみたい。

裕福なタイ人女性と再婚したが…

離婚後の英明さんは「もう結婚は懲り懲り」と、かつての独身時代よりも節約に徹し、結婚生活で失われた預金を取り戻そうと生活を切り詰めた。数年後には貯金も結婚前の総額を上回り、余裕が生まれたおかげか独身を貫く考えも和らいでいった。

「老後のことを考えても独り身では寂しすぎる」「後継ぎだってまだ望めるかもしれない」こう考え、奮起の意をこめて国際結婚を望み再び結婚相談所を訪れたのだ。

2度目の結婚はタイ人のダオさん（39歳、仮名）だ。英明さんは同じ轍を踏むまいと、今回は徹底的にお金の管理をすることにした。

まずは、食費や雑費などの最低限の生活費を1週間ごとに渡し、使った分についてはすべての領収書とお釣りを要求。それだけでは賄えない場合は英明さんが納得すればお金を渡す。（つまり、納得しなければ渡さない）。

洋服やバッグ、嗜好品などは必要最低限に抑えるように徹底的に英明さんが管理する――などの厳しい要求を突きつけ、結果的に妻のダオさんが自由に使えるお金はほぼないという状態が続いた。結婚生活に疲れダオさんから相談を受けたのは1年を過ぎる頃だった。

ところで、日本人男性とタイ人女性の結婚と聞くと、貧しい家庭の女性が豊かな日本人と結婚し、実家へ仕送りする――というイメージを持たれる方もいるだろうが、それは20年前、30年前の話だ。

ダオさんは一族がほぼ全員経営者で、両親もタイに会社を構え、家業を手伝う実弟はその後継者という裕福な環境に育った。自身も結婚前はレストラン事業を展開し100万円ほどの月収を得ていた経営者で、自宅のほかにプール付きヴィラまで所有するやり手の女性だ。

それらをすべて手放し結婚のために来日したダオさんは、言葉が不自由なこともあり、働きたくても仕事に就けず、かつ、英明さんが就職に反対したため、自身で稼ぐ手段は閉ざされていた。どうやらダオさんにお金を与えなければ離婚することもできない、つまり自分の思う通りにできると考えている節があった。

仲介に入った私に英明さんは頑なだった。元妻・ファンさんとの結婚で数百万円を失ったことが余程のトラウマになっていたようで、「生活費はきちんと渡している！」と言い張るばかりだった。しかし、腰を据えて英明さんと話を重ねるうち、新たな原因も見えてきた。

じつは英明さんの根本に、恋愛にも前向きになれないコンプレックスがあったからだ。これまで付き合った女性にことごとくふられてきたという。「自分は誰のことも幸せにできない男だ」。そんな自己肯定感の低さがお金に固執する原因となっており、過去の結婚生活が更に拍車をかけている状態だった。

しかしダオさんは、お金だけが目的で英明さんと結婚したのではない。じつは初恋の相手に英明さんはよく似ていたのだ。だからこそ縁を感じて結婚を決めた。

女性と良い思い出のない英明さんにとっては、ダオさんの恋心なんて知る由もない。「俺のそばにいる女はどうせ金が目的だ」。条件つきの愛を想定しては気持ちをすり減らし、ダオさんに八つ当たりするという矛盾を繰り返した。

不健康がたたり病気が発覚

二人の関係に決定的な解決が見出せないままダオさんが妊娠し、このままでは子どもの養育用も満足に渡してもらえないだろうと、ダオさんの気持ちは離婚に大きく傾いていた。

英明さんは想定外の事態にしばらく戸惑っていたようだが、悪阻や大きくなるお腹のダオさんに、これまでにはなかった愛情が芽生えていった。自分は父親として愛情を注げると確信したことで、これまでがんじがらめだったコンプレックス――“お金の呪縛”からすこしずつ距離が生まれた。

率先して家事を行い、ダオさんのために体に良い食べ物や環境作りにもお金をかけた。ベビーグッズも質の良いものを揃えるべく念入りに調べて買い物に奔走するようになっていた。

だがこれだけではダオさんは納得していなかった。英明さんの心が家庭に向いたこの瞬間しかないと、会社の設立を望んだのだ。英明さんの気分に左右されず、自分自身で稼ぐ手段を得たいというのが希望だった。会社が軌道に乗れば、英明さんの収入に頼ることなく生活費を負担できる、もしこれが叶わないのであれば、離婚を視野に入れる――というのが切り札だ。

そのタイミングで英明さんに初期の糖尿病の診断が下った。結婚前の切り詰めた生活が祟ったのだろう。身体に大きなダメージを与えていた。ここにきて、妻と子ども――家族を失うのは耐えられない。ダオさんの希望どおりにコトが進む。

健康とお金の関係について、「予想以上の経済的な影響があるという」との吹田氏は言う。

「食事や運動、睡眠など健康に対して無頓着な生活を送り、糖尿病などの生活習慣病を患ってしまうと、毎月の治療費のみでなく、本人の仕事へも影響が出てしまいがちです。特に集中力の減退や通院時間の確保などで仕事に対する時間配分が変わり、働き盛りのうちに50％前後の収入ダウンという痛手を受けてしまうことも多いです。

体形が変われば被服費も発生し、家族の食費なども安さより多少高くても健康志向へ優先順位を変えざるを得ない。そんな状況で、将来のシミュレーションをすると、不健康であるがゆえに20年間で4000万円近くも失うケースすらあると言われています」

実は国際結婚に限らず、稼いでいる男性ほど、家庭のお金についてはケチという傾向もある。奔放な金銭感覚は結婚には不向きであるが、極端な節約志向も結婚生活には大きな害となる。国際結婚と言っても、そこに起きる問題は万国共通のものであるようだ。

妊娠・出産と起業に加え、英明さんの生活環境改善にも全力を尽くすダオさんを見て、疑心暗鬼だった英明さんの心もようやく解けた英明さんは、改めて相手への思いやりを取り戻しようやく幸せな結婚をスタートさせているようだ。

…前編の＜これは結婚詐欺なのか…45歳日本人夫が、中国人の「美人妻」と結婚して大後悔した理由【国際結婚の闇】＞でも、国際結婚の失敗の実例を詳しくお伝えしています。

吹田 朝子（すいた・ともこ）

ファイナンシャルプランナー（1級ファイナンシャルプランニング技能士）、宅地建物取引士、プロフェッショナル・キャリア・カ ウンセラー®、 お金のメンタリスト® 。

一橋大学卒業後、保険会社で企画・調査・予算管理部門を経て、出産を機に1994年よりFPとして独立。就職・転職・起業・副業・結婚・妊娠・出産・子育て・住宅購入・親の介護など、3300件以上もの相談実績がある。

本人の個性や価値観を尊重するお金との付き合い方を「ぜにわらい通信」で配信。人生を変えるお金相談から、結婚前後の花嫁修業のお金塾、フリーランスや事業者を応援するセミナーなどを開催。

【前編を読む】これは結婚詐欺なのか…45歳日本人夫が、中国人の「美人妻」と結婚して大後悔した理由【国際結婚の闇】