3月14日は、1873年のこの日に明治政府が日本で初めて国際結婚を認める太政官布告を出したことにちなみ、「国際結婚の日」に制定されている。グローバル化が進む現代では、有名人の間でも国際結婚は決して珍しいものではない。昨年11月には元NMB48の上枝恵美加（31）が、スペイン人男性との結婚を公表。今後は日本とスペインの2拠点で芸能活動を行っていくと発表し、話題を集めた。アンミカ（53）のように夫婦そろってメディアに登