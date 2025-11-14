30分返信が遅れただけなのに…「既読無視」と決めつけるママ友がこわい【ママリ】

LINE を見た直後、子どもが泣き出し、返信をするまでに少し時間がかかってしまったという、投稿者さん。たった30分なのに、「イヤなのにお誘いしてしまって…」と ママ友 から LINE が来ておどろいたとともに、「ちょっとこわい」と感じてしまったそうです。

©︎ママリ

返信を待てないママ友にモヤモヤ…

ママ友から

新しくできた遊び場に行きませんか？とLINEで言われて

既読にしたら子供が起きて泣いたので

30分ほど放置してしまいました。



「すみません、

嫌なのにお誘いして…。

うちの子と2人で行って来ますね」とLINEが来てました。

慌てて「すみません、子供が泣いちゃって💦是非行きないです！」と返したのですが



ちょっと怖くなりました😆 出典：

qa.mamari.jp

既読がつくと、相手がメッセージを見たかを確認できて便利ですよね。ですが、時には「既読スルー」でトラブルに発展することも。



既読がついてから、30分放置してしまっただけで、ママ友に「既読無視」だと思われてしまった投稿者さん。既読をつけたら、すぐに返信をしないと誤解されてしまうのでは…と思うと、ママ友とLINEをすること自体がプレッシャーに感じますよね。



急ぎの用事であれば電話をしてほしいですし、そうでなければ「遊び場にいるので、良かったらきてください」と言ってもらえた方が気が楽ですね。

ママ友のLINEにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

それひとつで決めつけるわけではないですが、私ならちょっと重いなーと思っちゃいます😭

色々と気を使う方でもあるんだろうけど、めんどくさそうな印象なので、少し距離を置きながら付き合います😂 出典：

qa.mamari.jp

ずっとLINE画面見てたって事ですよね💦

それは怖いー😂

同じように育児してるママならすぐに返事が出来ない時もあるって分かりそうなものなのに付き合い辛いタイプっぽいですね💦 出典：

qa.mamari.jp

「既読無視は気になる」という声もありましたが、一方で、「重い」「付き合いがしにくいタイプ」という声もありました。



先の予定ならまだしも、「今日これから遊ぼう」という話だと、確かにすぐにでも返信がほしいという気持ちは理解ができます。しかし、誘ったのは自分ですし、相手の都合もあります。自分の思い通りにいかないことに対し、卑屈になったり、相手を攻撃するような態度を取ったりするのは、大人気ないですよね。



今後も付き合いが続くようであれば、「LINEの返信は基本的に遅い」と伝えておくのがいいのかもしれません。自分のスタンスを伝えておくことで、誤解を招くことも減るでしょうし、ママ友へのモヤモヤも解消されるのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）