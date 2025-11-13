この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マニアック天気』で公開された「【１ヶ月予報】冬型弱く北ほど高温傾向 降水量は少ない」と題した動画で、気象予報士の松浦悠真さんが、11月13日に発表された1ヶ月予報について詳しく解説した。



松浦さんは、今後の気圧配置や気温、降水量、そして日照時間など、気になる最新動向を詳細に分析。「西側がややトラフになっていて、不変差の傾向が出ている」と、西日本の気圧変化について言及したほか、「北側は低気圧性偏差が顕著になっていて、極図の南下が弱い」と現状の特徴を説明。また、「今シーズンの冬型の気圧配置は弱くなりやすい」としたうえで、「1ヶ月全体でみると気温が平年よりも低くなることはなさそう」との見解を示した。



具体的な予報としては、「北日本は平年並みか高温傾向、西日本・東日本・南西諸島も平年並みだが、東日本はやや高温寄り」と述べ、降水量について「西日本・東日本ともに平年より少ない予想」「日本海側の降水量が少ないとの見通し」とした。また、日照時間についても「西日本から北陸にかけて、平年以上になる可能性がある」とし、「高気圧が覆いやすい状況」と解説。



予報の根拠としては、「フィリピン付近の対流活動が活発」「日本付近のジェット気流はやや北に蛇行する傾向」「本来であれば冬型が強まりやすいが、今回は西側で低気圧、東側で高気圧となり、冬型が弱い」と大気・気流の変化を挙げた。その上で、「日本付近は移動性の高気圧に覆われやすく、冬型になりにくいため日本海側の降水量が少ない」と指摘している。



松浦さんは動画の最後で、「来週に関しては全国的に気温が下がり、真冬並みの強い寒気がやってきそう。山沿いなどでは雪が積もる可能性がある」と警鐘を鳴らしつつ、「1ヶ月平均ではこうした傾向だが、寒暖差が大きいので注意を」と呼びかけた。また、週ごと詳細な予報はメンバーシップ限定で配信する旨もアピールし、「結構寒暖差が大きい1ヶ月だと思ってもらえるかと思います」とまとめている。