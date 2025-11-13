【ブレーンクリエイティブライブラリー林士平編ミートアップ】 12月3日開催

宣言会議は、広告クリエイティブの専門誌「ブレーン」がプロデュースする教育講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、初となるリアル型講座「ブレーンクリエイティブライブラリー林士平編ミートアップ」を12月3日に開催する。

これまでのクリエイティブライブラリーは「オンデマンド形式」で講義を行なってきた。今回は、講師と受講生が集まることができる機会を創出し、オンデマンド講座内で抱いた疑問や、日々の業務で感じる不安や葛藤を講師で直接ぶつけることができるミートアップが開催される。

講師は「チェンソーマン」、「SPY×FAMILY」、「ダンダダン」など数多くのヒットを出し続ける林士平氏。彼が日頃、どのようにして企画のタネを見極めているのか。情報社会が進み、世の中にコンテンツが多様化している現代、人の心に刺さる企画を生み出すためのノウハウを学べる。第一線の編集者のリアルな企画の見立てと、自分の発想をどう“磨く”かを2時間の講義から学ぶことができる。

講座概要

日程：12月3日 19時～21時

開催形式：ハイブリッド型（宣伝会議表参道セミナールーム＆オンライン）

参加定員：30名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

料金：

(1)ミートアッププラン（オンデマンド講座＋ミートアップ参加）

クリエイティブライブラリー林士平編を未受講の方向け

45,000円

(2)講座受講済みの方向け（ミートアップのみ参加）

クリエイティブライブラリー林士平編を受講済みの方向け

25,000円