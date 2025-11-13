１３日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反落。この日に実施された５年債入札を無難に通過すると買い安心感が広がったものの、株高を受けて次第に値を消す展開となった。



米民間雇用サービス会社が１１日に発表した雇用関連指標で米労働市場の減速が示されたことを背景に、１２日の米長期債相場が３営業日ぶりに反発（金利は低下）した流れが東京市場に波及した。ただ、前日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１５５円台に乗せたことで、輸入物価の上昇を通じて国内のインフレ圧力となりかねないとの見方から債券買いは続かず。高市早苗政権の財政政策が拡張的になるとの思惑が根強いこともあり、債券先物は午前１０時すぎに一時１３５円８２銭まで下押した。午後には５年債入札を波乱なく通過したことを手掛かりに１３５円９８銭まで上伸する場面もあったが、日経平均株価の上昇が重荷となるかたちで軟化。トランプ大統領が１２日夜（日本時間１３日昼）に連邦議会下院で可決したつなぎ予算に署名し、米政府閉鎖の終了が決まったことで投資家のリスク選好姿勢が強まったことが債券相場に影響した。なお、５年債入札の結果は、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が３銭と前回（１０月９日）の６銭から縮小した半面、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．３３倍と前回の３．６９倍を下回った。



先物１２月限の終値は、前日比２銭安の１３５円８４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．００５％高い１．６９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS