参道でひっくり返った車「どうすればこうなるの？」…観光客が“契約者専用”駐車場から出るときに操作ミスか　福島・会津若松市

福島・会津若松市の参道で車が横転し、歩行者の男性が重傷を負った。事故は観光客の車が「契約者専用駐車場」から出た直後に起きたとみられている。

横転の“瞬間”、歩行者が…

6日午前10時半頃、福島・会津若松市の神社の参道で目撃されたのは、ドアが開いた状態でひっくり返るシルバーの車。

事故直後の様子を目撃した飯盛尚子さんは思わず「うわぁ…えぇ…どうすればこうなるの？」と声を上げた。

その“瞬間”は参道を映す防犯カメラが捉えていた。

激しい音を立てながら横転する車。

近くを歩いていた人は間一髪で車をよけ、車はそのままひっくり返った。

目撃者・飯盛尚子さん：

駐車場から出て曲がって下りようとした時にアクセルとブレーキを踏み間違えたのか、石垣に乗り上げてひっくり返ったと思う。

この事故で、横転した車が観光で訪れていた77歳の男性に衝突し、男性は肋骨を折るなどの重傷。

事故車は「契約者専用」駐車場から出てきたか

車が出てきたとみられる駐車場には「契約者専用駐車場」の看板があり、住民や関係者以外は駐車禁止となっている。

目撃者・飯盛尚子さん：

（事故を起こしたのは）観光客です。出てきたときに事故が起きた。

警察によると、事故を起こしたのは岩手県から観光で訪れていた68歳の男性で、車には3人が乗っていたという。

目撃者・飯盛尚子さん：

観光用の駐車場や市営の駐車場はたくさんあるので、そこに止めて飯盛山に上がっていただきたい。

警察は、事故の原因がブレーキとアクセルの踏み間違いの可能性もあるとみて調べている。

