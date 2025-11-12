おかずクラブゆいP、超過酷だった過去のダイエット企画を回想「めちゃくちゃだった」

11月11日、おかずクラブ（ゆいP・オカリナ）が自身らのYouTubeチャンネルを更新。ゆいPが過去に挑戦した過酷なダイエット企画を回想した。

【関連】「違和感ゼロ」おかずクラブ、驚きの再現度！『モアナ』実写SHOTにファン大爆笑「似過ぎてて笑っちゃいましたw」

動画では、“一番つらかったダイエット企画”について話す場面があり、ゆいPは“ボクササイズダイエット”だと明かすと、「ほんとにボクシングのジムに毎日通って、やせると言われているオイルを体に塗って、とにかくボクササイズ」「縄跳びもとにかく何セットも何分間も飛ばされて」「最後、確か水抜きみたいに…サウナみたいなこともしたりとか」「しかも水飲む量も決まってたりとか」と内容を説明。

続けて、「期限内に目標体重にならなかったんすよ」「目標体重まで達成して、いぬっていう芸人の片割れの有馬くん（いぬ・有馬徹）に告白するっていうのがゴールで」「結局目標体重は行かなかったけど、その日に有馬くんに告白したんですよ。で、ごめんって言われて」「番組的にはもっと面白くなったほうがいいじゃないですか、絶対。だから『一応目標体重まで頑張ってみませんか？』って言われたんですよ」と明かした。

そして、「あと2、3キロ落とさなきゃいけなくて。でもほんとに水の制限も夏場でされてて、ほんときつくて」「私は有馬くんとベンチに座ってて、スタッフさんたちはスタッフさんたちで相談しに行っちゃったから、2人きりの時間。そこで、私がもうボロカスに、どんだけこのダイエットが大変だったかとか、どんだけスタッフさんがよくなかったかっていうのをめっちゃ熱弁してたの」「それが全部マイクに乗っててスタッフさんが全部聞いてて。『あいつまじ…もう2度と使わない！』みたいなこと言われてた」と顛末を話した。

その上で、「めちゃくちゃだった。ほんとにずっと昔の話だけど、これは。あの頃のダイエット企画って本当に結構ひどい。めちゃくちゃ。今だったらコンプライアンスで『だめです』って言われるようなレベルだと思う。それぐらい。倒れたらどうするんだよ」と語っていた。