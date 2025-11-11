「早く死ね」「成金ババア」夫の義母ディスりLINE、送り先がまさかの相手で修羅場に！【ママリ】

夫が投稿者さんの実母の悪口を、LINEで義母に送っていたことが判明。投稿者さんは、「ショックを受けた」と言います。夫は謝罪をしてくれたものの、投稿者さんはモヤモヤとした気持ちが晴れないそう…。また、義両親と顔を合わせるのも「気まずい」と感じているそうです。身内で起こったトラブルについての悩みをご紹介します。

夫と義母のLINEの内容にモヤモヤ…

モヤモヤ。吐き出させてください😅



旦那が、義母に私の親の悪口をめちゃくちゃ言ってました。

「早く死ねばいいのに」「成金ババア」「趣味に使うお金があるなら孫に使え」「子も子なら親も親だな」などなど。

(そのLINEを送っていた日ちょうど私と旦那が喧嘩しました)



旦那がお風呂に入ってる間に、娘が旦那の携帯をいじっていて、ばあばに電話するー！とLINEを開いた時にたまたまその愚痴のLINEを見てしまいました。



自分の親のことをそこまで悪く言われるのはさすがに悲しいしモヤモヤしたので正直にLINE見てしまったと言って、その後話し合いました。

旦那は私の親に対する不満が溜まりに溜まって爆発してしまったそうです。



色々とお世話になってるのは義実家の方で、私の親には一年に数回会うくらいです。同じ市内に住んではいるのですが、私の母はスポーツ観戦や友達とお出掛けするのが趣味で、あまり孫に興味が無いのか？会いたいとも言ってこないし、そもそも仕事の休みが合わないし、娘も義母の方に懐いているので用事が預かってもらう時もいつも義母にお願いしていました。



一緒にお出かけしたり、娘たちに色々買ってくれたり、言い方悪いですがお金を使ってくれるのも義実家のほうです。



私の母は、思ったことがすぐ口に出るタイプで、たまにデリカシーないことを言います。



私に対して、「太ってほんと豚みたい」「いつもみそぼらしい格好してるよね」とか言ってきます。😅



これらは実家にいるときから言われてきたので私はいつものことだったので特に何も気にしてなかったのですが、旦那的には奥さんをそういう風に言われるのはすごく嫌と言っていて、昔から私の親のことを良い風に思ってないことは薄々気づいていました。



家を買うことになったことを私の母に連絡したときも、1言目に「うちは手伝えないよ」と言われて、旦那が別にお金の援助してくれなんて言ってないのになんでそんなこと言うんだ？おめでとうで良くないか？と旦那が怒っていたり、

年に数回しか会わないから私の両親をご飯に誘ってあげようと旦那に言われて誘った際、ゆず庵どう？と提案したら「高いからなー」と言っていて、年に１回会うか会わないかくらいなのに1万も出せないのか？と思っていたようです。😅



私には姉がいます。

よく私の母が姉夫婦とお出掛けしたことや、姉とランチをした事をインスタに載せていて、私は特に気にしてなかったので旦那に

「今日お母さんとお姉ちゃんランチ行ったんだってー」と言っていたんですが、旦那的にはなんで私のことは誘ってあげないんだろう？可哀想って思ってたみたいで、そういうのも私の親に対するモヤモヤがあったそうです。



その他にも色々とムカつくことがあったみたいでそれも言われましたが書くとかなり長くなるので割愛します。



私の親も悪いところはめっちゃあるし、旦那が悪く思うのも仕方ないと思います。



ただ、早く死ねばいいのにとかそこまで思ってたのってすごくショックでした。

そしてよりによって愚痴った相手が義母。



義父はもううちの親に会わなくていいって言ってるみたいだし、

義母ももう結婚しちゃったんだからしょうがないとか言ってました。





旦那には、イライラして言いすぎてしまった。本当にごめん。本当は死ねばいいのになんて思ってないし、ムカついた勢いで思ってもないこと言ってしまった。と謝られました。



一応話し合って解決はしたのですが、一生モヤモヤしそうです。



義実家にも合わせる顔がなくて行きたくない



投稿者さんにとっては実母ですし、デリカシーのない発言も、「いつものこと」とあまり気にならないようです。ですが、夫にとっては、とてもストレスだったのかもしれませんね。



グチの内容や言い方は辛辣ではありますが、「妻が悪く言われることが許せない」という夫の気持ちも理解できますよね。夫は謝罪もしてくれたとのことなので、気持ちを切り替える必要があるのではないでしょうか。

両家の違いにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

よくママリで義実家の方をそうやって言ってるのを見ますが難しいですよね。



そうやって思う人もいることは事実だけど死ねとかはお義母さんでも言うべきではなかったのかなぁとは思います。



私の実家も母親が少し毒もってるので余り関わらないようにしてます。むしろ義実家は良くしてくれます。



ただ、そうやって嫌な思いをしてることも事実ではあるので、私的には素直に謝ってきたならもう許しますし今後、夫と母親との関わり方を考えていくかなぁと思います。



正直自分たちで稼いでるお金出し、親がだすのが当たり前なので義両親 実両親関わらずお金は自分たちのために使えばいいと思います!何も買ってくれないとかでなく、買ってくれたら嬉しいありがとうくらいの気持ちでいないとだよなぁとは思いますけどね😭

旦那さんはママリさんが凄く大切なんでしょうね★

仕方ないのかなと…

そして既にご実家でいじめキャラになってしまっていることも…

まぁそんなんでも、一人しかいない親だから言われたら嫌だって気持ちを理解してくれたなら、もうそれ以上旦那さんを咎める必要はないのかなと…



あとは、義親対してやってもらったことは何処かで御恩ををお返ししようね～本当助かるって感謝の気持ちを常に言葉にしておくことかなと。

親ができない分、自分の振る舞いで親の欠点が強く見えたり、逆に隠せたりするものです。

なので…ママリさんがしっかりされれば😅言われなくなるかなと思います。



ウチの親は本当時間にルーズで…

全て遅れます。

病院で幼稚園バスのお迎え頼んでも…迎えに間に合わず幼稚園へ戻ってしまったり…なのでどうしてもピンチの際は…ご近所のおばちゃんが見兼ねて助けてくださいます。

お歳暮持って義親の家に行くと言うから、義親は６時夕食だから５時までに行ってほしいとコチラからお願いしても…😭結果夜の８時着で💦寝る前のパジャマ姿で来客来られても困るだろ！って言いたいのを抑えて…

事前に義親に連絡入れて…

「今日、お歳暮を持っていく連絡があった事、時間は夕食前の５時にお願いしたけれど、仕事もあったりで到着時間がウチの親はルーズだからわからないこと、迷惑かけてしまう事を先にお詫びして」みたいな…面倒くさいやり取りを毎回やってます😅

なので…フォローをすると少し和らぎますよ🍀

旦那さん、死ねばいいのには言い過ぎですが、言いたいことわからなくもないです。

その悪口、義母じゃなくて、直接わたしに言って！とも思います。

ですが、旦那さん、投稿者さんのことを大切に思ってくれてるんだなと思います。

コソコソとグチを言われることがイヤなのであれば、今後は義母ではなく、自分に直接言ってほしいと夫に伝えるのも、一つの方法ですね。



お金のことや支援の差については、それぞれの考えや経済状況もあります。孫や子どもが大切で、お金を惜しまないという人もいれば、まずは自分の人生を…と考える人もいます。



何が正しいか、間違っているかではなく、互いの価値観を尊重しつつ、サポートや支援には心から感謝するという姿勢が大事なのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）