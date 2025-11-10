散歩中の愛犬を何気なく撮影したところ、何かに似ているなと気付いて…。あまりにも美味しそうな見た目にコメント欄は大盛りあがりすることに。愛くるしいその光景は記事執筆時点で66.9万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@kyomudogchimo』に投稿されたのは、ポメラニアン「ちも」ちゃんのお姿。この日もいつも通り、飼い主さんとのお散歩を楽しんでいたというちもちゃん。

一生懸命歩いているそのお姿を何気なく上から撮影してみたところ…『何か』に似ていることに気付いたといいます。

美味しそうな見た目が話題に

撮った写真を見返してみると…海苔が巻かれた俵おにぎりにそっくりだということが判明。そのフォルムはキレイな俵型で、背中の黒いふわふわの毛が海苔のように見えるというのです。

あまりにも可愛い発見に「磯辺揚げにも見える」「磯辺餅にも似てますね」という声も。ちもちゃんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「磯辺餅が食べたくなってきた」「腹巻きしてるみたいで可愛い」「規格外の可愛さ」「可愛いおにぎりですね」など多くのコメントが寄せられています。

虚無顔が可愛すぎる小さな女の子♡

2023年11月14日生まれのちもちゃんは、アンニュイな『虚無顔』が魅力的な小さな女の子。とはいえ、きゅるんとしたあざとい表情もどこかお転婆さを感じさせる無邪気な表情を見せてくれることもあるといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすちもちゃんのお姿は日々多くの人々にポメラニアンの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

