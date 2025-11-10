JR南武線でワンマン運転を実施したところ、遅延が目立ち、10分以上の遅れが頻発していると報じられた。ワンマン運転はこれまで主にローカル線や路線バスで採用されてきたが、近年は都市部の通勤路線でも採用されている。ちなみに私が9月の日曜日に南武線で稲城長沼駅を訪れた時は遅延していなかった。問題は混雑時に限られるようだ。JR東では、2027年春に京浜東北線や総武線でもワンマン運転を導入する予定だと発表している。

南武線の稲城長沼駅。近くに「装甲騎兵ボトムズ」の実物大モニュメント像がある（筆者撮影）

そういえば、10月の平日、19時頃に霞ケ関駅から四ツ谷駅まで東京メトロ丸ノ内線に乗った時は電車が1分ほど遅れた。赤坂見附駅で電車のドアが閉まるタイミングになっても閉まらない。理由は乗客の荷物がドアの外に出ているからだった。「鞄を引いてください」という放送が3回くらいあって、やっとドアが閉まり、電車が発車した。

四ツ谷駅で降りてプラットホームを歩いていると、またしても「鞄を引いてください」という声が聞こえる。赤坂見附駅と同じ声だ。自動音声ではなく、肉声である。プラットホームを歩きながら運転席を眺めると、運転士さんが話している。

丸ノ内線も「ワンマン運転」だ。運転士さんは列車の運転だけではなく、ドアの開閉も、乗客への呼びかけもしなくてはいけない。大変な業務だと思った。同時に、この状態で乗客の安全は担保できるか、ダイヤは乱れないかも心配になる。電車は1分ほど遅れていた。もっとも、この時間帯は2〜3分間隔で運行しているので気にならなかったが。

南武線の遅延の直接的な原因は混雑だと思われるけれども、ワンマン運転による安全確認も助長しているかもしれない。安全を期するために、いくつもの装置が作動しているからだ。

ワンマン運転はどのような理由で始まり、どのように安全を担保しているのだろう。

「ワンマン」はバスから始まった

運転手のみで運行し、車掌が乗務しない状態を「ワンマン運転」「ワンマン運行」という。路線バスのほとんどが該当し、地方鉄道もワンマンが普及している。その起源をたどると、戦後の人手不足や、小型車を採用せざるを得なかった路線バス・路面電車、地方鉄道の都合があるようだ。

日本初のワンマンバスは、1951（昭和26）年6月に大阪市交通局が導入した。当時の交通局長が米国のバス事業を視察した結果、経営合理化の一環として無車掌車の運転を計画し、「ワンマンカー」として市民にアピールした（『大阪市交通局五十年史』より）。

経営合理化のほかに、人手不足という理由もあった。1952（昭和27）年に横浜市交通局がワンマンカーを導入した理由は、女子車掌が22時以降の就労を禁じられていたからだ。この頃、路線バスの車掌は若い女性が多く、人気の職業だったようだ。1957（昭和32）年に歌謡曲で『東京のバスガール』がヒットしている。この歌のモデルは「はとバス」のガイドさんだったけど、路線バスの女性車掌の心にも響いただろう。

当時、法令によってバスには車掌の乗務が義務づけられており、ワンマンはあくまで「特認」の形だった。高度経済成長によって女性の進学率が上昇し、中卒や高卒で働く女子が減っていったことを背景に、運輸省（当時）は運行の安全、旅客対応、運転手の労働条件を検討し、1961（昭和36）年に法令を改正。ここから「ワンマンバス」を推進していくことになった。バスと道路を供用する路面電車も事情は同じで、名古屋市交通局が1954（昭和29）年2月に車掌省略を始め、他の路面電車も追随していった。

鉄道でもワンマンが広がった経緯

鉄道のワンマン運転は、1962（昭和37）年3月に名古屋鉄道モンキーパーク線が採用した。この路線は鉄道事業法に基づくモノレール路線で、鉄輪式の鉄道としては、1971（昭和46）年8月に関東鉄道の竜ヶ崎線でワンマン運転が始まり、同年10月に日立電鉄線も採用するなど、広がりを見せる。ただし、当時の法令では列車防護係員（車掌）の乗務が義務づけられていたため、国から「特認」を受けての運転だった。

1979（昭和54）年に地方鉄道運転規則が改正されて、線区の状況によりワンマン運転を実施できるようになった。モータリゼーションによって地方の鉄道離れが進む中で、中小企業の合理化を推進するため、ワンマン運転の採用が広がっていく。

JRの前身の国鉄では、旅客の乗車しない列車、つまり貨物列車で1969（昭和44）年から車掌省略が始まっていた。最初は一部の単線区間のみだったが、日本国有鉄道運転規則の改定で複線区間でも認められた。蒸気機関車が電気機関車やディーゼル機関車に切り替わってブレーキ性能が上がり、ブレーキ役の車掌車の存在が薄れたとともに、機関士をサポートする列車防護無線装置など保安装置が整備されたことが大きい。

貨物列車の運用も変わり、旅客駅で貨物を扱わず、貨物駅同士を結ぶ輸送形態に変わると、車掌の事務仕事も減少。車掌を省略できる区間が増えていき、ついに1985（昭和60）年3月のダイヤ改正で車掌の乗務を原則として廃止した。車掌車や車掌室付きの貨車のほとんどが廃止された。

近年は都市部でも、ワンマン運転が広がりつつある

国鉄の旅客列車でも南武線支線や関西線の一部でワンマン運転が始まったが、本格的な導入は分割民営化してJRとなって以降だ。JR九州で1988（昭和63）年3月に香椎線と三角線がワンマン化。JR西日本も美祢線の南大嶺〜大嶺間、山陰本線の長門市〜仙崎間でワンマン運転を始めた。JR四国は1か月遅れ、4月から牟岐線や予土線、予讃線と土讃線の一部など7線区でワンマン運転を導入。JR北海道も1989（平成元）年7月から日高本線をワンマン化した。

これ以降、地方私鉄、JRのローカル線にワンマン運転が普及していく。ワンマンバスと同様の運賃箱、整理券発行機、停車駅放送装置が搭載された。安全装置も、運転士が意識を失った場合に列車を停止させる「デッドマンシステム」や、運転指令が駅や車内に放送できるシステムなどが整えられていく。整備コストはかかるけれども、長い目で見れば車掌を省略したほうがいい、という判断があったのだろう。

ローカル線は1両編成か2両編成がほとんどだ。駅に着くと運転士側のドアだけ開き、乗客はきっぷを渡すか、運賃箱に運賃を入れて降りていく。運転士はドアの開閉時は窓から車外も確認するけれども、運転席に座った場合はプラットホームに設置された鏡で安全を確認できる。

しかし、都市部の通勤電車は同じようにワンマン化できない。

運賃の収受を1つの扉で済ませられないから、駅で運賃を処理してもらう必要がある。安全確認についても、5両編成を超えれば見通しが悪くなる。プラットホームがカーブしている駅もある。運転士と車掌が乗務して、運転業務と乗客向け業務を分担するしかない。そのため、都市鉄道にワンマン運転を導入する場合は、先進技術を投入して安全を保っている。乗客もワンマン運転だと知らされなければ気づかないほど違和感がない。

都市鉄道でのワンマン運転を可能にした「東京メトロ」

例えば、東京メトロ南北線は開業当初からワンマン運転を前提として設計された。

なぜ東京メトロは「都市鉄道」なのにワンマン運転を実現できたのか

すべてのプラットホームに天井までのホームドアを設置し、運転席から見える位置にカラーモニターを設置して、プラットホーム全体を見通せるようにした。車両の状態や異常発生箇所をリアルタイムで表示して、故障時の対応も迅速化。従来は車掌が目視して指令所と連絡していたけれども、運転士自ら指令所に連絡できるようになった。モニターにはドア開閉状態も表示する。

鉄道車両は側面に赤いランプが点いており、ドアが開いているときは点灯、ドアが閉じていれば消灯だ。車掌は赤ランプがすべて消えたとき「側灯滅」と指さし確認して運転士に伝えるが、南北線では、これが運転席のモニターで確認できる。冒頭で丸ノ内線の運転士が「鞄を引いてください」とアナウンスできた理由は、同様のシステムを導入していたからだ。

乗降ドアの開閉スイッチは、乗務員扉の脇だけではなく、運転席にも設置。車内放送は通常の駅案内だけではなく、事故などの異常時放送、運転状況放送、協力要請放送、旅客負傷防止放送、各種運動啓蒙放送などが組み込まれ、運転士が適宜選択すれば放送される。

運転士の業務が増えるため、負荷を軽減するためにATO（Automatic Train Operation）も装備した。いわゆる「自動運転」を可能にする装置である。あらかじめ駅間の運転パターンが登録してあり、最適な加速、減速を自動で行う。運転士は発車ボタンを押すだけである。

ワンマン運転で消える「車掌」本来の役割は？

乗客からすると、車掌の業務はドア開閉、車内放送、乗客の運賃精算が主に見える。しかし、車掌にとってもっとも重要な業務は「列車防護」だ。鉄道運行の省令でも、実は「車掌」という言葉はなく「列車防護員」と記述され、原則として列車は運転士と列車防護員が乗務すると定められている。

列車防護とは、事故が起きたとき、二次的な事故が起こらないように対処する業務である。たとえば「防護発報」。これは列車が脱線など危険な状態にある場合に緊急無線を発信し、その周囲で受信した列車を停止させるものだ。脱線した列車にほかの列車が衝突する事故を防ぐ。これは車掌より運転士が操作するものだが、列車が停止した場合、念のため後続列車に危険を知らせる必要があり、そちらは車掌の役目だった。南北線では最前部の運転士の操作により、最後部の車両のヘッドライトを点滅させている。

乗客にも「慣れ」が必要なワンマン運転は、普及するのか

複線トンネルの場合、中央に柱があれば脱線した列車が柱に遮られて、となりの線路にはみ出さない。しかし、柱のない複線トンネルの場合、車掌が確認してほかの列車に警告する必要がある。南北線は列車防護員がいないため、トンネル内には50メートル間隔で検知柱を設置した。なにかが検知柱に接触すると、検知柱が傾いて列車との接触を警告する仕組みだ。

車内には非常通報装置も設置した。乗客が乗務員に通報するために使う。南北線では運転士が10秒間応答しない場合は指令所と通話できる。

従来、車掌が乗務していた路線も、上記の機能を追加することでワンマン運転を可能にしている。運転士が車掌の乗務を兼任する代わりに、運転士の本来の業務である「運転」は自動化が進んできた。この技術が発展していくと、完全自動運転、無人運転へとつながっていく。ワンマン運転は無人運転を実現するステップともいえる。

一方で、混雑している路線では、安全確認のためドア開閉が遅れるなどの理由で遅延も発生しがちだ。あらかじめワンマン運転に配慮したダイヤ設定が求められる。乗客もワンマン運転を気にかけてスムーズに乗降してほしいところだけど、強制はできないのがなかなか悩ましい。

ちなみに冒頭の南武線の場合は、列車のドアとホームドアを連携させるシステムを改修して、開閉時間を短縮したという。開閉時間を短縮しても、丸ノ内線のようにドアに鞄がはさまったら、また開閉しなくてはいけない。乗客側も慣れていくしかない。

