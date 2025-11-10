「嘘でしょ？」「バケモンみたいなスコア」日本と同組で大惨事！アフリカ王者が衝撃の“16−０”爆勝でネット騒然！日本と０−０の相手を“78対３”で圧倒「見たことない」「日本は何でドローだったんだ」【U-17W杯】
日本戦の裏カードが衝撃の結果となった。
カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、日本と同じB組のモロッコが、ニューカレドニアと対戦。なんと16−０の圧勝を飾った。
日本に０−２、ポルトガルに０−６と連敗していたアフリカ王者のモロッコは、第２節で日本とスコアレスドローに持ち込んだニューカレドニアに対し、３分に先制すると、18分までに３点をリードする。
ニューカレドニアが23分、31分と立て続けに退場者を出して数的優位となったなか、ハーフタイムまでに４点を追加し、７−０で折り返す。後半も、戦意を喪失した相手を容赦なく攻め続け、９点を奪取。シュート数は驚きの78対３だった。
日本から勝点１を奪ったニューカレドニアの惨敗に、インターネット上では次のような驚きの声が上がった。
「16−０って見たけど嘘でしょ？」
「バケモンみたいなスコアが生まれてる」
「16−０ってなんのバグ？？？？ てかなんでニューカレドニアに引き分けたんだっけ」
「何があったんだ笑」
「モロッコは鬼か」
「見たことないスタッツ」
「日本は何でスコアレスドローだったんだっていう、謎」
「日本戦で優勝したかのように喜んでいたニューカレドニアU17代表、続くモロッコU17代表にウソのようにボロ負けした」
「裏でやってたモロッコ対ニューカレドニアのモロッコやばくない笑笑 16対０って野球みたいな点数してるね」
ちなみに日本は強豪ポルトガルに２−１で勝利。首位での決勝トーナメント進出を果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
