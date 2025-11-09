WS制覇から1週間

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。歓喜から1週間。球団専属カメラマンが山本由伸投手の“涙”の1枚を投稿した。

1日（日本時間2日）の第7戦勝利から1週間。歓喜に沸くグラウンドで、アンダーシャツの袖で目元を拭う山本の姿が収められていた。

前日の先発登板から異例の連投で、最後は胴上げ投手になった背番号18。シリーズMVPに輝いた男の感動的な写真をインスタグラムに写真を投稿したのは、球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏だ。

文面には「There IS crying in baseball!」と“涙”について記した。山本は会見で「涙は出ましたね。凄く久しぶりに溢れてきました。うれしかったです」と語っている。

山本はレギュラーシーズンで30試合、173回2/3を投げて12勝8敗、防御率2.49。サイ・ヤング賞候補になるなどエースとしてチームを支えた。

ポストシーズンでも大活躍。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで完投勝利を挙げると、ワールドシリーズでも完投を含む3戦3勝の離れ業。松井秀喜氏以来、日本人2人目のワールドシリーズMVPに輝いた。



（THE ANSWER編集部）