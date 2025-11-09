ゲレーロJr.が感謝の投稿「永遠に心に刻む1年」

ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が7日（日本時間8日）、ワールドシリーズ終了後初めて自身のインスタグラムを投稿した。ドジャースに第7戦で敗れ逃した世界一。涙を流す写真と共にファンへの想いを綴った。

ゲレーロJr.第4戦で大谷翔平投手から本塁打を放つなど、10安打、打率.333、2本塁打、OPS1.074と驚異的な成績を残した。ポストシーズン全体では歴代2位タイの8本塁打。第7戦でも延長11回に山本由伸投手から二塁打を放つなど最後までドジャースを苦しめた。

ただ、最後はドジャースに軍配。ゲレーロJr.は涙を流して悔しがった。それから6日後、初めてインスタグラムを投稿した。英語とスペイン語の両方で綴った文章には「永遠に心に刻む1年。家族へ、ファンの皆さんへ、チームメートへ、ブルージェイズの組織へ、そしてメジャーリーグへ。これらの言葉は、皆さんなしには言えませんでした」と感謝を語った。

これにはファンも感激。「俺はドジャースファンだけど感動」「この人は実力も人格も素晴らしい人」「ゲレーロのパッションには感動したよ」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）