アニメ「呪術廻戦」第3期、禪院直哉役声優は遊佐浩二に決定 2026年1月8日より放送スタート
【モデルプレス＝2025/11/07】「呪術廻戦」のテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深夜0時26分〜）の放送開始日が、2026年1月8日に決定。 あわせて、ティザービジュアルと声優情報が解禁され、禪院直哉役を声優の遊佐浩二が演じることがわかった。
この度、テレビアニメ第3期「死滅回游 前編」の放送情報とティザービジュアルが解禁。さらに、禪院直哉の声優情報も発表され、人気声優・遊佐が演じることがわかった。あわせて解禁となったビジュアルでは、虎杖の死刑執行を任命された特級術師・乙骨憂太と対峙する虎杖悠仁の姿が描かれている。冷酷な表情で虎杖に刃を向ける乙骨と、それに必死に抗う虎杖。【五条悟】という同じ師を持つ2人、その死闘を映し出した、緊張感の走るものとなっている
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する人気コミック「呪術廻戦」（芥見下々・著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる「劇場版 呪術廻戦 0」は、全世界興行収入265億円のヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」は2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年は「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」、「劇場版 呪術廻戦 0」復活上映が劇場公開され、「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」が11月7日より全国の劇場で公開スタートした。
さらに、「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」が海外での大規模公開されることも決定。日本を含む、世界70の地域で上映されることがわかった。日本のみならず、海外でも大きな盛り上がりを見せていく。（modelpress編集部）
Q：禪院直哉を演じると決まった時のお気持ちや意気込みをお聞かせください。
A：オーディションというのは受かるのが稀な行事です（笑）受かったことも嬉しいですが、なかなかないインパクトを持った役ですので余計に嬉しいです。一生懸命演じさせていただきます。
◆「死滅回游 前編」放送情報＆ティザービジュアル解禁
