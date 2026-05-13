今月1日、新潟県を走る高速道路上で起きた交通事故の映像です。事故を起こしたのは、今月6日に福島県の磐越道でバス事故を起こした若山哲夫容疑者でした。容疑者は、頻繁に車の事故を起こしていたとみられています。■複数の生徒たちが感じた“事故の予兆”とは事故当日の朝を捉えた防犯カメラの映像。運転しているのは、若山容疑者とみられます。レンタカー会社からマイクロバスを借りた直後で、生徒を迎えに行くため、北越高校へ