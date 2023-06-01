正式な解散から50年以上がたった今も絶大な人気を誇る、英ロックバンド「ビートルズ」の記念館が来年、ロンドンに開館する。ビートルズの著作権などの管理会社が12日までに発表した。メンバー4人の出身地リバプールにはビートルズ博物館が2館あるが、英BBCによるといずれも非公認。ロンドンの記念館は初の公式施設になるという。記念館の正式名称は「ビートルズ・アット・3・サビル・ロウ」。この名前を聞いただけで熱狂的ファ