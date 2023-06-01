◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）阪神・森下翔太外野手が９回１死満塁から、３試合ぶりの本塁打となる１０号満塁打を放った。拓也の１３７キロフォークを捉え、バックスクリーン左へ。自身初となるグランドスラムに「風もあったのでいってくれるかなと思いました。最近の試合でもチャンスでうまく打てていなかったので、そういう意味では打点を取れたのは良かった」と納得の表情を見せた。新人から４