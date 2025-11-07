日本対韓国に向け侍ジャパンの強化合宿が6日、宮崎県でスタート。阪神の坂本誠志郎選手は初日からブルペンに入った西武の平良海馬投手の球を受けサインを伝達する「ピッチコム」を使用しました。

使用した感覚について「慣れないとなかなか大変だと思いますし、コミュニケーションをとっていく中で、もう少しこうしたらいいんじゃないかって話もすでにたくさん出ているので、試合までに解決していきながらになると思います」とコメントしました。

イヤホンをつけながらプレーをする影響は「慣れていけば大丈夫です。新しい取り組みですけど、ゆくゆく(今後)そうなっていくと思いますし、いろいろなことを経験させていただくということで貴重な時間でした」と語り、操作については「操作自体は覚えればそこまで難しくはないですが、バッターの反応とか見たときに、どういう球を投げようかいくつか選択肢が出てきますし、考える時間が短くなる感覚があるので早く考えて決断をしてボタンで教えなきゃいけない。時間が短いというところが一番難しいです」と語りました。