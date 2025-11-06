キヤノン、開放F1.2でも軽く安い「RF45mm F1.2 STM」 解像力はEF50mm F1.2L USMと同等
キヤノンは11月6日、RFマウントの大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」を発表した。EFマウント版の「EF50mm F1.2L USM」をベースに、一部のレンズ構成やAFを改良した製品。開放F1.2の明るさながら小型軽量設計としたほか、実売価格も66,000円前後と手ごろな価格とした。高画質モデル「RF50mm F1.2 L USM」とは違った描写が楽しめるお手ごろレンズとして売り込む。発売は2025年11月下旬の予定。
開放F1.2とは思えない小型軽量設計に仕上げたRFマウントの大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」
開放F1.2の標準レンズ。EFマウント版の「EF50mm F1.2L USM」をベースに設計しつつ、一部のレンズをプラスチックモールド非球面レンズに置き換えることで、レンズ構成枚数を少なくして小型軽量化した。解像力はEF50mm F1.2L USMと同等としている。
EOS R6 Mark IIIに装着したところ
重さは約346gしかなく、EFマウント版のEF50mm F1.2L USMを想像して持つとびっくりする
太さも抑えている
AFモーターはギアタイプのSTMモーターとし、動画撮影にも使えるスムーズさや静粛さに仕上げた。レンズ内手振れ補正機構は搭載しない。
レンズ構成はEF50mm F1.2L USMをベースにしつつ、プラスチックモールド非球面レンズを採用して小型軽量化を図った。AFモーターはギアタイプのSTMモーターを搭載する
レンズマウントは金属製で、安っぽさは一切感じない
左からEF50mm F1.2L USM、RF45mm F1.2 STM、RF50mm F1.2 L USM
フィルター径はΦ67mm。最大径×長さはΦ約78×75mm、重さは約346g。
開放F1.2の標準レンズ。EFマウント版の「EF50mm F1.2L USM」をベースに設計しつつ、一部のレンズをプラスチックモールド非球面レンズに置き換えることで、レンズ構成枚数を少なくして小型軽量化した。解像力はEF50mm F1.2L USMと同等としている。
EOS R6 Mark IIIに装着したところ
重さは約346gしかなく、EFマウント版のEF50mm F1.2L USMを想像して持つとびっくりする
太さも抑えている
AFモーターはギアタイプのSTMモーターとし、動画撮影にも使えるスムーズさや静粛さに仕上げた。レンズ内手振れ補正機構は搭載しない。
レンズ構成はEF50mm F1.2L USMをベースにしつつ、プラスチックモールド非球面レンズを採用して小型軽量化を図った。AFモーターはギアタイプのSTMモーターを搭載する
レンズマウントは金属製で、安っぽさは一切感じない
左からEF50mm F1.2L USM、RF45mm F1.2 STM、RF50mm F1.2 L USM
フィルター径はΦ67mm。最大径×長さはΦ約78×75mm、重さは約346g。