復職への不安を解消し、その後のキャリア形成の支援へ。産休・育休中の社員に向けたAIセミナーが行われました。26日、LINEヤフーで開催された社員向けの「AI活用セミナー」。LINEヤフー・香川美菜さん：AIの利活用が進んでいく中で、もともと技術に強く早くアダプトできて、AIを活用していける人とそうじゃない人の結構格差が広がっている。真剣に聞く社員たちをよく見てみると、膝には赤ちゃんを乗せている社員もいました。セミナ