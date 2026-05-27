5月11日、福島・飯盛山の白虎隊ゆかりの資料室で、非売品の御朱印帳が盗まれる瞬間が防犯カメラに映っていた。犯行は、客を装った女による大胆かつ巧妙な手口だった。こうした神社仏閣や墓地などを狙った窃盗は各地で相次いでおり、金属や御朱印などが対象となっている。専門家は、人目の少なさや油断につけ込む犯行を防ぐため、「防犯カメラ設置などの“攻めの防犯”が必要」と指摘している。客を装い巧妙に…白虎隊ゆかりの地で