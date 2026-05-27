アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社の工場で、薬品が保管されているタンクが破裂する事故がありました。複数の死者が確認され、多数のけが人もいるということです。警察や消防によりますと、ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社「日本ダイナウェーブパッケージング」の工場で26日朝、薬品が入ったタンクが破裂する事故がありました。複数の死者やけが人が確認されているということです。消防によりますと