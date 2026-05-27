夜逃げをして前に進みたい気持ちと母を一人残してゆく母への思いとの間で揺れる依頼者。【漫画】本編を読む子どもの頃から漫画に親しみ、ユーモアを交えながらさまざまな人間模様を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。実際の夜逃げ現場をもとにした人気シリーズ「夜逃げ屋日記」では、DVや家庭問題など、人生の岐路に立たされた依頼者たちの姿をリアルに描いている。今回は「夜逃げ屋日記」第19話を紹介するとともに、