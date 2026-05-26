中道改革連合を離党した亀井亜紀子元衆院議員が26日、立憲民主党島根県連に復党した。24日に入党届を提出しており、県連が受理した。立民で政治活動を続け、次期衆院選を視野に国政復帰を目指すとみられる。亀井氏は交流サイト（SNS）で復党を報告。「立憲が存在する限り、立憲の仲間と活動してまいります」とした。亀井氏は衆院当選3回。今年2月に島根1区で自民党候補に敗れ、比例復活もできなかった。中道は今月12日、亀井