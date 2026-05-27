理不尽な独自ルールを押し付ける上司の下では、真面目に働く人間ほど馬鹿を見る。投稿を寄せた静岡県の50代女性（派遣社員）は、かつて介護職の正社員として働いていたときの、「休憩時間は、利用者を見守りながらの食事とトイレ休憩の5分だけでした」という過酷な労働環境を振り返る。見守りしながらでは休憩とは呼べないだろうが、当時は甘んじて受け入れていたという。（文：篠原みつき）他施設との交流会で発覚した「上司の都