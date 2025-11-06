人生の節目である60代。「終活」を意識し始める人は多いですが、何をすべきか悩む人も少なくありません。終活というと資産や持ち物の整理を想像しがちです。しかし、それだけではありません。残りの人生を自分らしく、精神的なストレスなく生きるため、あえて「人間関係の整理」を選ぶ人もいます。

末期がんの夫が突きつけた「離婚届」

がんの闘病中だという中田明夫さん（65歳・仮名）。60歳で定年を迎えたのち、再雇用で嘱託社員として働いていましたが、月17万円の年金を受け取るようになり、「もう働かなくても暮らしていけるだろう」と仕事を辞めることにしたそうです。

しかし、懸念がひとつ。妻・和子さん（63歳・仮名）との生活だったとのこと。

自らを“昭和の男”というだけあり、現役時代は家族よりも仕事を優先してきました。そのような態度がいけなかったのでしょう、夫婦仲は良いとはいえず、冷めきっている、といっても言い過ぎではない状況でした。

退職を機に、夫婦2人きりの時間は増えます。それを思うと、正直、憂鬱。どのような態度で接したらいいのか、どのような会話をしたらいいのか、まったく思い浮かばなかったそうです。

しかし、そんなことは杞憂で終わります。健康診断に引っかかり、精密検査の結果、明夫さんに末期のがんの診断が下されました。

「医師から告げられた残された時間は、わずか1年でした」と明夫さんは振り返ります。

そして余命について和子さんに伝えると、第一声が「生命保険入っていたよね、（死亡保障は）いくらだったか……」と、まさか保険の話だったのです。

「私が死んだら妻が保険金を受け取ることになる……ものすごく嫌悪感を覚えました。ここではっきりと悟ったんです。随分前に私たちは終わっていたんだな、と。夫婦のまま人生終えるよりも、1人になって死んでいったほうが精神的に楽に思えました」

余命宣告を機に離婚を切り出した明夫さん。しっかりと財産分与を行い、明夫さんの手元には800万円ほどの現金と、月13万円の年金。余命1年を生きるのに、十分でした。

葬儀や墓についても段取りし、生命保険の受取人は1人息子に変えました。もう心残りはないそうです。

「離婚しても不思議なほど後悔はない。それよりも、なぜもっと早く別れなかったのか。早く別れていたら、お互いにもっと良い人生になっていたかもしれないですね」

結婚生活を振り返り、後悔はあるものの、今は晴れ晴れとしているとのことです。

最期を前に「終活離婚」という選択肢

株式会社オースタンス／趣味人倶楽部が発表した『終活に関する意識調査レポート』によると、終活を始めるきっかけとして「残された家族のため」という理由が最多である一方、「残りの人生を自分らしく前向きに生きるための準備」というポジティブなイメージを持つ人が約4割にのぼることも明らかになりました。

明夫さんの決断は、まさにこの後者の側面を強く反映しています。彼にとっての離婚は、残された1年を「自分らしく、精神的に楽に」生きるための、最も重要な「終活」だったといえるでしょう。

また、同調査では、終活を本格的に着手する年代は「60代」がピークであり、その具体的なきっかけとして「病気や入院」「定年退職」といったライフステージの変化が大きく影響していることが示されています。60歳で定年を迎え、65歳で末期がんの宣告を受けた明夫さんの状況は、まさに多くの人が終活を意識し、行動に移す典型的なタイミングと重なっていたといえるでしょう。

同調査では、終活の必要性を感じる人が9割以上にのぼる一方で、実際に実践できている人は43.2％に留まるという「意識と行動のギャップ」が浮き彫りになりました。

その理由として「まだ自分には早い」という心理的なハードルや、「何から始めたらいいかわからない」という情報不足が挙げられています。

明夫さんのように、「病気」という引き返せない状況になってから慌てて終活（さらに離婚）に踏み切るのではなく、まだ体力も気力もある「定年退職」などの節目こそが、人生の整理を始める最適なタイミングといえます。

終活というと、「物」の整理や、「お金・資産」の整理（相続や年金分割）といった物理的な側面に意識が向きがちです。

一方で、人生の最期を目前にして、長年連れ添ったパートナーとの関係を清算する--。「終活離婚」を選択するパターンもあります。

これは単なる関係の破綻ではなく、残された人生を自分らしく、精神的なストレスなくまっとうするために、あえて選ばれるポジティブな「人間関係の整理」です。

明夫さんは、余命宣告という差し迫った現実を前に、「終わっていた関係」を続けることよりも、「一人の楽な精神状態」を選びました。そして財産分与や保険の見直し、葬儀の段取りまで済ませ、「晴れ晴れとしている」と語っています。この決断は、彼にとっての「尊厳ある最期の迎え方」を実現するための終活であったといえるでしょう。

