「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸１−０蔚山」（５日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸がグループリーグ１、２位攻防戦で蔚山を抜き、３勝１敗で１位に躍り出た。

苦しみながらの薄氷勝利だった。後半１２分、味方からのパスを受けたＦＷジェアンパトリッキが相手ＤＦの股を抜く先制ゴール。重い扉をこじ開けた。ＡＣＬＥでは１０月２２日・江原（韓国）戦に続く２試合連続得点をマークした。

吉田監督は「神戸らしいサッカーができた。ジェアンが決めてくれて試合を有利に進められた。最後は押し込まれたが、チーム全員で守り切るところを統一できた」と振り返った。ジェアンパトリッキも「どの選手もチームの役に立ちたいと思ってプレーしている。それがぼくのところに転がり込んできた。一丸となって戦って、力のある神戸を見せることができたのがうれしい」と安堵の笑みを浮かべた。

前半はボールを支配しながらも０−０と決め手に欠いた。ＧＫ前川、ＦＷには大迫、宮代とベストに近いメンバーが先発したが、相手の堅い守りと不運に苦しんだ。前半１１分、大迫からＭＦ井手口、さらに大迫へとつなぎボレーシュート。ゴールネットを揺らしたかに見えたが、一連の動きの中でオフサイドを取られノーゴール判定。さらに同３５分には、ＤＦ永戸からのパスを受けて大迫が蹴り込んだが、クロスバーを直撃して外れた。

この後は中３日で９日にＪリーグのＧ大阪戦（パナソニックスタジアム吹田）、１６日には天皇杯準決勝・広島戦（同）も控え、負けられない試合が続く。公式戦５試合ぶりの勝利で、国内での試合に弾みをつけた。