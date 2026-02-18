資料スギ花粉 暮らしに密着した経済の話題を取り上げる「暮らし×経済」です。まもなく本格的な飛散期に入る「花粉症」ですが、2026年の飛散予想とその影響は？ 2026年は「やや多め」本格的な飛散は2月下旬から 2026年の花粉飛散は平年の1.15倍と「やや多め」の予想です。 いよいよ本格的に飛散するスギ花粉。ウェザーニューズによると本格的な飛散は2月下旬から。花粉症シーズンが近づき不安