アイビス（9343、東証グロース）。手元の会社四季報は「モバイルペイントアプリ:ibispaint運営。サブスクが急成長中。企業向け開発支援も」としている。【こちらも】AIマーケが武器:Aiロボティクスは上場後、快調な収益街道2023年3月上場。初決算23年12月「20.3％増収、97.4％営業増益、14円配」以降、「13.2％増収、166.1％増益、40円配」-「連結化、売上高50億500万円、営業利益12億100万円、1対5の株式分割10円配」。今26年