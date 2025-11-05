ブラインドが後場急上昇、２５年１２月期最終利益予想及び配当予想を上方修正

立川ブラインド工業<7989.T>が後場急上昇している。午後２時ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、最終利益を３１億円から３２億円（前期比１４．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４５円から５０円（年７０円）へ引き上げたことが好感されている。



販促物の活用による新製品の拡販や一部製品の価格改定効果が寄与する。なお、売上高４２８億円（同３．４％増）、営業利益４４億円（同０．９％増）は従来見通しを据え置いている。



同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高３１０億８１００万円（前年同期比３．７％増）、営業利益３１億６０００万円（同７．５％増）、純利益２３億５８００万円（同１９．８％増）だった。室内外装品関連事業で、主力のファブリック製品の生地柄を質感・配色・機能性を充実させたラインアップへ大幅リニューアルしたほか、価格改定効果もあって売上高が伸長。販促費用を先行投下していたため、上期は減益となっていたが、第３四半期において増益に転じた。



出所：MINKABU PRESS