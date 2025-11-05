後藤真希“嫌いな女”語る「食事をノロノロ食べてる女子が…」
タレントの後藤真希（40歳）が、11月4日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京系）に出演。“嫌いな女”について語った。
今回、ゲストの後藤の素顔を掘り下げていく中で、“嫌いな女”についてトークを展開。後藤は「食事をノロノロ食べてる女子が苦手なんですよ」と話し、その理由について「自分がパッと食べて、パッと帰りたいタイプだから、ひと口のサイズがすんごい小さくて。30回くらい噛んでるのかな？ っていう女子がちょっと…。早く食べてくんないかなって」と語る。
あのは「じゃあ一緒にご飯とか行けないですか？ そういう人とは」とたずねると、後藤は「いや〜、行かないですね」とコメント。
あのも「でも、僕もご飯めっちゃ食べるの早くて。めっちゃ待つことは多くて。こっちが食いしん坊に見えて嫌なときある」と話し、後藤は「ラーメンとかを食べるときに、すすらないで食べてたりするとおっそいじゃないですか。いまカメラでも回ってるの？っていうくらい。家でも本当にそうやって食べてるのかなとか思っちゃったりとか」と語った。
