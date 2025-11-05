「絶対に許せない」久保建英が記者会見で不快感を露わにした“話題”とは？「二度とあってほしくない」「何も知らない人たちが…」
レアル・ソシエダの久保建英が、現地スペインで記者会見を行なった。『AS』紙など、スペインメディアが一斉に報じている。
今シーズンは９月のメキシコ戦で負った左足首の怪我の影響で、本領を発揮できていない。途中出場や欠場した試合もあり、ここまで１ゴールに留まっている。
周囲から厳しい声もあるなか、不快感を露わにしたのは、家族に関する質問だった。
これまでソシエダの下部組織でプレーしていた弟の瑛史が、今年の８月にセレッソ大阪と契約し、日本に帰国した。
「母と弟が出て行って一人暮らしをしている状況は、影響を与えているか？」との質問を受けた日本代表MFは、「家族に注目が集まるのは本当に嫌ですね」と切り出し、こうコメントした。
「家族は大好きですけど、僕は常に自立しています。僕は自分のために、自分を向上させるためにサッカーをしてきました。だから、何も知らない人たちが、一人暮らしが僕や僕のパフォーマンスに影響を与えていると言うのは嫌ですね。二度とあってほしくないです。特に母と弟を巻き込むようなことは、絶対に許せないですね」
とりわけ調子が上がらない時期は、根拠のない憶測や記事が出やすいもの。だが、24歳レフティの毅然とした姿勢からは、プロとしての誇りと家族への強い思いやりが伝わってきた。選手である前に一人の人間として、守るべき一線を明確に示した形だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
