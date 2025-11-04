スキーンズ、サンチェスが候補入り

全米野球記者協会（BBWAA）が選出する各賞の最終候補3人が3日（日本時間4日）に発表され、ドジャースの山本由伸投手がナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補に選出された。

山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。8月31日（同9月1日）から3試合連続2桁奪三振、9月6日（同7日）の敵地オリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランの快投を演じた。

最終的にレギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99をマークしていた。さらにポストシーズンでは6試合に登板し、5勝1敗、防御率1.45。ワールドシリーズでは第2戦で完投、第6戦で6回1失点、第7戦でも3勝目を挙げ、シリーズMVPに輝いた。

最終候補には他にパイレーツのポール・スキーンズ投手、フィリーズのクリストファー・サンチェス投手が選出された。日本人のサイ・ヤング賞受賞は過去に実績がない。発表は12日（同13日）に行われる。（Full-Count編集部）