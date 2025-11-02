◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては3回途中3失点、打ってはマルチ安打。9回途中から登板した山本由伸投手（27）が6回96球を投げた前日の第6戦に続く執念の連投でチームを延長戦での勝利に導き、球団初の2年連続となる世界一を達成した。

大谷は2回までは走者を出しながらも無失点でしのいでいたが、3回1死一、三塁からビシェットに初球の甘く入ったスライダーを狙われ先制3ランを被弾。打球がスタンドに着弾すると、両膝に手を付きガックリとうなだれた。ここで降板となり、この日は2回1/3、50球を投げ、5安打3失点。直球は最速100・9マイル（約162・4キロ）を計測も変化球の制球に苦しむ場面が目立った。

10月28日（同29日）のWS第4戦に先発し、6回6安打4失点。この日の試合前にロバーツ監督が「昨夜彼と話して、先発でいくと彼自身が言った」と大谷自ら先発を志願したと明かし、自身初の中3日でマウンドに上がったが悔しい結果に終わった。

打っては初回に中前打、5回1死一塁でも右前打で好機を演出しマルチ安打をマークした。

チームは3点を先制された直後の4回にT・ヘルナンデスの中犠飛で反撃。6回にもエドマンの中犠飛で1点を返すと、8回にはマンシーのソロで1点差に迫った。さらに9回1死からロハスが左越えソロを放ち、土壇場で同点に追いつき、第3戦に続く延長戦に持ち込んだ。

4―4の延長11回にスミスが勝ち越しソロ。9回途中から登板していた山本がその裏、1死一、三塁のピンチを招いたが、最後はカークを遊ゴロ併殺に仕留めて無失点で締め、劇的な逆転勝ちを収めた。

大谷は10年契約の1年目だった昨季は打者に専念してメジャー史上初の「50―50（54本塁打、59盗塁）」を達成し、チームも世界一。シャンパンファイトでは「これをあと9回やろう」とナインに呼びかけた。

今季は23年9月の右肘手術から2年ぶりに投手復帰し、自己最多となる55本塁打を記録するなど二刀流の完全復活を見せた。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では3本塁打に加え、7回途中無失点10奪三振の活躍でシリーズMVPを獲得し、チームを2年連続となるワールドシリーズに導いた。

ワールドシリーズでは投手としては白星をつかめなかったが、打っては延長18回、6時間39分の歴史的死闘となった第3戦でポストシーズン新記録となる9出塁を記録。7試合で計3本塁打をマークするなど主軸としての働きを見せ、98〜00年まで3連覇したヤンキース以来、25年ぶりとなる連覇を達成した。