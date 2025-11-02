大谷翔平が二刀流出場！第4戦から中3日で先発登板 ドジャース 総力戦で世界一連覇なるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

山本由伸（27）の力投で勝利し、逆王手をかけたドジャース。球団史上初となる世界一連覇へリーチをかけたワールドシリーズ第7戦が間もなく行われる。

リリーフ陣が心許ないドジャースの勝ちパターンは先制点を奪い、序盤にリードを保ったまま先発投手が最低でも6～7回までを投げて逃げ切るというパターン。

実際、今季のポストシーズンを振り返ると、ドジャースが勝った試合のほとんどは先発投手が6回以上を投げている。

つまり、盤石な先発投手が投げている段階で得点を奪うのはマスト。そのためには打線の奮起が必要だが...起爆剤となりうるのは大谷翔平（31）しかいない。

延長18回の死闘となった第3戦を終え、疲れが溜まったのか以降の試合は10打数1安打と大不振。第4戦から8打数連続ノーヒットと苦しんだが、第6戦の第4打席でついに二塁打を放ちスランプを脱した感がある。

ブルージェイズの先発予定のシャーザー（41）は第3戦で対戦した際、2打数2安打1本塁打と打ち崩した相手。そのイメージが残っていれば再びバットが火を吹くだろう。

そしてドジャースは大谷が第7戦で先発として出場することを発表。当初の先発予定だったグラスノー（32）が第6戦にリリーフ登板した関係で大谷が第4戦から中3日という強行軍で先発登板となった。

まさに激闘。ドジャースもブルージェイズも総力戦となった今年のワールドシリーズもいよいよクライマックス。世界中の野球ファンが注目する大一番は日本時間2日の午前9時ごろにプレーボールを予定している。

