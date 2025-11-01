この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

登山系YouTuberの英武ゆう氏が、石井スポーツ ヨドバシ横浜店を訪れ、初心者向けの登山ザック選びについて徹底解説した。登山ザック・登山靴・クライミングコーナーを担当する専門スタッフ・大里氏の協力のもと、容量選びからフィッティング方法まで、実践的なアドバイスを引き出している。



・日帰り登山に最適な容量は「20～25リットル」



英武氏がまず質問したのは、初心者が迷いがちな「ザックの容量」について。大里氏は「日帰り登山であれば20リットル台で問題ない」と明言し、その理由を「レインウェア、お昼ご飯、水分など最低限の荷物がちょうど入るサイズだから」と説明した。



特に推奨されたのは20～25リットルのサイズ。これが店舗でも最も売れ筋の容量帯だという。価格帯は1万5000円～2万5000円が相場で、実際に購入される方の多くは2万円台を選ぶケースが多いとのこと。





・意外と知らない「背面長」測定の重要性



フィッティングの話題では、英武氏自身が背面長の測定を体験。大里氏は「背面長が合っていないと、肩ベルトがずれたり腰の位置が合わず、ザック本来の性能を発揮できない」と強調した。



測定方法は以下の通り：

1. ウエストベルトを腰骨の位置に合わせる

2. 前かがみになり、首の第7頸椎(一番出っ張っている骨)を確認

3. 第7頸椎から腰骨までの長さを測定



英武氏の背面長は38～39センチで「XSからSサイズ、やや短めの体格」という結果に。自宅でメジャーを使って測定することも可能で、石井スポーツ公式サイトでは、背面長の測り方やフィッティングを確認することができる。





・正しいフィッティング手順を実演



英武氏は大里氏協力のもと正しい装着手順を実演：



1. ウエストベルトを腰骨に合わせて締める（締めすぎに注意）

2. 肩ベルトを下に引っ張り、後ろに回して調整（気をつけ姿勢でバックルが見えなくなる位置が理想）

3. トップベルト（肩の上部）を締める

4. チェストストラップを脇の始まり部分で留める（締めすぎ不要、肩ベルトのずれ防止が目的）



「女性は、はみ肉が気になる」という率直な悩みに対しては、「締めすぎず程よい位置で調整すること」がアドバイスされた。チェストストラップの位置も上下にスライド可能なため、気になりにくい高さに調整できるという。





・英武氏が推奨「初心者は少し大きめ」の理由



容量選びで英武氏が注目したのは、「初心者は想像より大きめの方が良いのでは?」という視点。大里氏もこれに同意し、「初心者の方はパッキングがうまくいかず荷物が膨らんでしまうことが多いため、25リットル程度を選ぶのがおすすめ」と回答した。



「実際に山行時の荷物を想像して購入することが大切だが、初心者は持ち物の予測も難しいため、やや大きめが安心。ただしサイドコンプレッションベルトでしっかりと調整できるタイプを選ぶこと」とアドバイスしている。





・日帰り登山の荷物は「5キロ程度」が目安



実際の荷物の重さについて、大里氏は「日帰りなら5キロ程度」が一般的としつつ、「山頂で料理をしたい、コーヒーを淹れたい、カメラ機材を持っていくなら7キロ程度になることもある」と補足。登山装備の重さをリアルに実感できる内容となった。



*なお、本動画は石井スポーツでの撮影協力のもと制作されたものであり、広告案件ではない。

*英武氏が専門店スタッフに直接質問する形式で、初心者が知りたい情報を自然に引き出している点が特徴だ。



動画では関東最大級の店舗規模を誇る石井スポーツ ヨドバシ横浜店の様子も紹介されており、「遠方に住んでいる方でもオンラインで背面長検索ができる」という情報も提供されている。初めての登山ザック選びに悩む方にとって、実用的なガイドとなる内容だ。