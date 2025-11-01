さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年11月に開催されるKDDIの「au PAY」などでお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。

ショップジャパンで最大10％還元

11月26日9時59分までの期間中、「ショップジャパン」のWebサイトで、1回あたり5000円以上をau PAY（ネット支払い）で決済すると、200円ごとに20ポイント、最大10％分（ベースポイント含む）がポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は、期間合計3000ポイントまで。

4人制サッカー「4v4」で最大20％還元

11月30日までの期間中、4人制サッカー「4v4」の大会出場エントリー時にau PAY（ネット支払い）で決済すると（参加費1100円以上）、200円ごとに40ポイント、最大20％分がポイント還元される。

還元上限は、期間合計5000ポイント。

10月1日～12月14日までの期間中、「鳥貴族」の対象店舗で、合計2500円以上をau PAY（コード支払い）で決済したユーザーを対象に、決済額の全国順位に応じて最大3万9000ポイント（鳥貴族のメニュー100品分）が進呈される。

特典は、1位が3万9000ポイント、2位が1万9500ポイント、3位が1万1700ポイント、4位～10位が3900ポイント、11位～100位が1950ポイント、101位～300位が1170ポイント、301位～1000ポイントが390ポイント。

ドトールグループで17時以降ポイント2倍

11月30日までの期間中の毎日17時～23時59分に、「ドトールグループ」の対象店舗で、1回あたり200円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、通常還元に加えて200円ごとに1ポイントが追加還元される（合計2ポイント、1％還元）。

キャンペーンエントリーが必要。エントリーは、期間中の終日行える。

ダスキンの対象サービスで1500ポイント

11月7日までの期間中、ダスキンの対象サービスで1回あたり2万円以上の支払いにau PAY（コード支払い）を利用すると、1500ポイント進呈される。

本人確認で最大2000円相当を進呈

10月8日～11月13日、および11月14日～12月26日の期間中、新規でau PAYの本人確認登録をしたユーザーを対象に抽選を実施し、各機関1万5000人（全体で4万5000人）にau PAY残高が2000円相当進呈される。

期間中に本人確認登録の審査まで完了していることが、抽選条件になる。

その場で抽選、クイックチャンス

対象店舗でau PAY（コード支払い）を使って決済すると、その場で抽選が実施され、当選すると次回利用できる特典が進呈される。

抽選条件や期間、特典内容は、対象店舗ごとに異なる。店舗や条件は、キャンペーンサイトで確認できる。なお、au PAYアプリ以外で決済した場合は、決済後au PAYアプリでの抽選が必要となる場合がある。

「たぬきの吉日」、auとUQユーザーには追加特典

「たぬきの吉日」は、毎月5の付く日（5日、15日、25日）と8日に実施されているキャンペーン。「au PAY（コード支払い）」の利用でPontaポイントが当たる「たぬきの抽選会」が開催される。「たぬきの大抽選会」実施中は、毎日抽選を受けられる。

「たぬきの抽選会」は、「au PAY（コード支払い）」で200円以上の決済をすると、自動で抽選の対象となる。1等は3000ポイント、2等は100ポイント、3等は20ポイント、4等は10ポイント、5等は1ポイントが即時で加算される。

地域の還元キャンペーン

対象の自治体や地域の対象店舗でau PAYを利用すると、ポイント還元されるキャンペーンが開催されている。