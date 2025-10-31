¡ÚÆÃ½¸¡¦¼êÏÃÂÐ±þ¤Î¥«¥Õ¥§①¡ÛÄ°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤ò¡Ä11·î¤Î¥ªー¥×¥óÌÜ»Ø¤¹¡ÚÄ¹Ìî¡Û
髙»³²»¤µ¤ó
¡Ö²¿¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
ÌÊ´ÓºÌ¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤µ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×
²þÁõºî¶È¤¬¿Ê¤àÄ¹Ìî»Ô»°ÎØ¤Î¥«¥Õ¥§¡£
¼êÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤ÏÃæÌî»Ô½Ð¿È¤ÎÌÊ´ÓºÌ¤µ¤ó¡¢40ºÐ¡£
ÌÊ´Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é½µËö¸ÂÄê¤Î¼êÏÃ¥«¥Õ¥§¡Ö¤·¤å¤ï¤ï¤ó¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃ¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¡¢¼êÏÃ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ò²þÁõ¤·¤Æ¡¢Ê¿Æü¤â±Ä¶È¤Ç¤¤ëÅ¹¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢11·î¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤«Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î»ö¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÁõ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤òÌµ¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÊ´Ó¤µ¤ó
¡ÖÁ°¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸þ¤¤¢¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥«¥¦¥ó¥¿ー¤À¤È¤ªµÒ¤µ¤óÆ±»Î¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¼êÏÃ¤â¸«¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç´ù¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ê²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¡¢3¿Í°Ê¾å¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤È¤¼êÏÃ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¶õ´Ö¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥¹¥Úー¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ³«Å¹½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤¦Ä¹Ìî»Ô½Ð¿È¤Î髙»³²»¤µ¤ó¤âÄ°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»³²»¤µ¤ó
¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤À¤È¼êÏÃ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢Íý²ò¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÌÊ´Ó¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ìÈÖ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤Ç¤Îµá¿¦¤Î¿½¹þ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ°³Ð¡¦¸À¸ì¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢¿¦Î¨¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤Ç°ì»þÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï42.7¡ó¡£
ÌÊ´Ó¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿4Ç¯Á°¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÊ´Ó¤µ¤ó
¡ÖÌÌÀÜ¤Î»þ¤Ë¡Öº£¤«¤é¸ý¤ò±£¤·¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ó¤Êº¹ÊÌ¤ò¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬»Å»öÃµ¤·¤Î¤È¤¡×
¸½ºß¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÌÊ´Ó¤µ¤ó¡£»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤·¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÆ¯¤¯¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÊ´Ó¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤À¥ªー¥×¥ó¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤òÌÏº÷¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤¢¤Ã¡¢¤í¤¦¼Ô¤â»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ä¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤ëÌÚÂ¤¤Î°ú¤¸Í¡£Á±¸÷»û¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÃÛ120Ç¯¤Î·úÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤â¼êÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤¢¤ë»ÜÀß¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
