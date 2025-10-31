「絶対に捕まえないと」名古屋主婦殺害事件被害者の夫 26年間現場アパートを借り続けた執念「奈美子のために」
1999年に名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、容疑者の女が逮捕されたことが分かりました。
1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子（たかば・なみこ）さん（当時32）が殺害された事件では、犯人が捕まらないまま25年以上が経過していました。
この事件で31日、愛知県警が容疑者の女を逮捕したことがわかりました。60代とみられるということです。
FNNは被害にあった奈美子さんの夫・高羽悟さんを取材していました。
悟さんは、生前の奈美子さんをホームビデオで撮影していました。
映像には、幼い我が子を抱きしめて、カメラに手を振る奈美子さんが映されていました。
事件後、悟さんは息子と引っ越しましたが、「奈美子のためにやれることは、犯人が捕まるまで部屋を保管して頑張ろうと」と話す悟さん。
事件現場となった部屋はそのまま残していました。
その部屋には、犯人逮捕に繋がる、重要な証拠が残されていました。犯人は奈美子さんを襲ったときに手にケガをしたと見られていて、玄関には血痕が残されていました。
玄関に残された26年前の血痕の血液型はB型で、靴のサイズは24センチ。現場近くでは、手から血を流した中年の女が目撃されています。
悟さんは、「これが犯人の血かと思うと…絶対に捕まえないと」と話していました。
今回逮捕された女が目撃された女かは分かっていません。