第四境界『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』（ワニブックス）が12月17日に発売される。発売に先駆け予約受付が開始されるなかAmazonの本総合カテゴリ売れ筋ランキングにて1位を獲得（2025年10月30日時点の調査）するなど話題を呼んでいる。

【写真】ゲームであり、写真集でもある『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』

『人の財布』や『かがみの特殊少年更生施設』を手掛けるクリエイター集団の第四境界が、新たな『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』を発表。本書は歌って踊れるアイドルグループ「ノンレゾン」待望のデビュー記念写真集である「QUINTET」から始まる、新しい形の日常侵蝕型ゲーム。

「ノンレゾン」は実在しない架空のアイドルではあるが、本書は数々の写真集を手掛けてきたワニブックスより実際に出版される写真集。全128ページの仕様で、12月17日より全国の書店で販売される。

第四境界のゲームは日常をプラットフォームとしているため、ゲーム機や専用のアプリは使用しない。これはゲームの話なのか、それとも本当の話なのか、そんな現実と仮想が曖昧になる日常侵蝕体験を楽しめる1冊だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）